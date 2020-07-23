Недалекий Тигран смотрит далеко вперед…

То, что произошло 12 июля на армяно-азербайджанской границе, когда армянские военнослужащие атаковали азербайджанские позиции в Товузском направлении, известно всем. Армяне позорным образом довольствовались лишь своими трупами. Правда, армянская сторона неизменно говорит о том, что она одержала победу, но не уточняет, в чем же заключается эта «победа».

Но мы им поможем и отметим, что «армянская победа» заключается в том, что «груз 200» исчисляется не в сотнях, а в числе приближенном к 100.

Эскалация напряжения на армяно-азербайджанской границе не на шутку обеспокоила российских армян. Понимая, что выкормыш Сороса премьер-министр Армении Никол Пашинян заигрался своей «революционной демократией» с западным уклоном, влиятельные армяне России указали ему верный путь.

# уже писало о том, что главный редактор Russia Today, информационного агентства «Спутник» Маргарита Симоньян «во имя мира» обрушилась с уничтожающей критикой в адрес своих соплеменников. Но, как было отмечено в статье, в основе порыва Симоньян лишь шкурные интересы.

И вот спустя несколько дней, по поводу критики в адрес своей супруги, решил высказаться возмущенный муж Марго. Как вы знаете, им является так себе режиссер, и где-то ведущий пошлой передачи «Международная пилорама» Тигран Кеосаян.

Мы не станем приводить все его слова, написанные в социальной сети, которые сводятся к «подкаблучному» знаменателю, но некоторые вырезки будут интересны читателю. Заранее отметим, что нижеуказанные отрывки не выдернуты из контекста, и представляют собой отдельную и законченную мысль.

«Безусловно, я подписываюсь под каждым словом моей любимой женщины Маргариты Симоньян в ее обращении к нынешним армянским властям. Может, только поменял бы выражение «наплевать» на менее хлесткое «махнуть рукой», что никак не меняет смысл сказанного».

«Если кто-то думает, что этот пост я пишу, чтобы защитить Маргариту, спешу сообщить: женщина, которая сумела так жестко и ярко сформулировать правду о нынешних российско-армянских отношениях и тотальной лжи пашиняновской власти, не нуждается в защите».

«Возбудив своим постом армянское общество, Маргарита уже сделала для будущего Армении очень и очень много. Именно для будущего, которое в сегодняшних военных реалиях может и не наступить.

Дураков уже не спасешь, а умные все правильно поняли: курс Пашиняна на уничтожение армянской нации как единой кровеносной системы, потеря национальной самоидентификации и единственного в мире настоящего союзника привело к реальной угрозе самого существования республики. И тут не отделаешься лживыми словами о дружбе, тут уже нужны поступки».

«…Есть надежда на сильную армянскую армию, которая завоевала заслуженный авторитет в обществе. Но, не думаю, что война на два фронта, один из которых турецко-армянский, вселяет большой оптимизм в здравые головы».

Обратите внимание на следующий аспект. Его приторно-тошнотворные лобзания пяток своей благоверной Марго нас не особо интересуют. У каждого свои заморочки. А вот по поводу российско-армянских отношений внутренний страх Тиграна, который был спроецирован на него беспокойством его супруги, достоен внимания.

Недалекий Тигран, однако, смотрит далеко вперед. И недвусмысленно предупреждает своих соплеменников, что у них в военных реалиях будущего нет. То есть, останься Армения и Азербайджан лицом к лицу на поле битвы, армянам, в лучшем случае, придется ретироваться на свою родину, в Индию. В худшем случае, станут удобрением для азербайджанской почвы.

Кроме того, Кеосаян фактически повторил слова известного российского журналиста Михаила Леонтьева, сказавшего, что без России Армении не существовало бы.

И еще один момент. Говоря о двух фронтах, Тигран предупреждает своих соплеменников, что скалиться на своего хозяина – Россию -не стоит. Впрочем, Кеосаян, сыплющий «остроумными» шутками в своей «пилораме» забыл, что второго фронта – с Россией не будет. Ну не будет же Россия воевать со своей негласной губернией.

Итак, после Марго в лоно России через «черный ход» пытается проникнуть и ее муж. Зная натуру армян, желающих проделать то же самое, окажется немало. Так что, России придется принять соответствующие меры. Карантин что ли объявить или вывесить объявление: «Армянам вход воспрещен»…