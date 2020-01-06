Небензя усомнился в возможности принятия СБ ООН заявления по убийству Сулеймани

Совет Безопасности ООН не обсуждал эскалацию конфликта между США и Ираном и вряд ли выработает единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил 6 января журналистам постпред России при международной организации Василий Небензя.

«Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые», — цитирует его TACC.

Ранее в этот же день зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Совбез ООН не планирует созывать заседание по ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийстлвом Сулеймани.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде в ночь на 3 января при налете авиации США. Он отвечал за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом. КСИР был признан США террористической организацией в апреле 2019 года.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны. Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности (iz.ru)

| 2020-01-07T00:06:56+00:00 7 января 2020, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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