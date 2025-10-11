Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что США под предлогом борьбы с наркоторговлей пытаются осуществить смену власти в Венесуэле. Выступление дипломата состоялось в ходе специального совещания, посвященного военной активности Вашингтона у берегов Венесуэлы и давлению на правительство страны, сообщается на сайте российского представительства в ООН.

Небензя утверждал, будто Белый дом действует «в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире». Дипломат обвинил американскую сторону в «сознательном закрытии окна переговорных возможностей» и «игнорировании призывов» Николоса Мадуро к совместной борьбе с наркотрафиком.

Российский постпред призвал страны Латинской Америки и членов Совбеза проявить солидарность с Венесуэлой, защитить принципы суверенитета и международного права, а также потребовал от США прекратить эскалацию напряженности.

В конце августа администрация Дональда Трампа направила в южную часть Карибского моря группировку военных кораблей для проведения операций по борьбе с наркокартелями. По данным Reuters, в состав группировки вошли ракетный крейсер, три эсминца, несколько десантных кораблей и подлодка с общим числом военнослужащих около 4,5 тысяч человек.

В начале сентября министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона рассмотреть вопрос о свержении режима Николаса Мадуро, отметив, что для выполнения этой задачи могут быть задействованы все ресурсы американской армии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, за арест которого США объявили награду в $50 млн, назвал действия Вашингтона «враждебной осадой» и обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой о защите суверенитета страны.