9 марта 2022 года Кабинет министров Азербайджана выразил отношение к недовольству граждан, переселенных в различные годы с улицы «Советской» в Ясамальском районе города Баку, размером компенсаций.

«Данный вопрос неоднократно рассматривался. На основании нотариально заключенного договора купли-продажи между жителями «Советской» и ИВ Ясамальского района с мая 2018 года осуществлялось переселение с выплатой компенсации.

Из-за роста цен на рынке жилья в Баку в 2018-2019 годах, поэтапно в соответствии с порядком расчета, установленным Минфином, ИВ Ясамальского района в нотариальном порядке выплатила дополнительную материальную помощь 1972 владельцам домов по 2002 адресам. Жители подали заявления в нотариальном порядке, взяли на себя обязательство, что в будущем не будут предъявлять каких-либо требований к исполнительной власти района», — говорится в заявлении правительства (https://apa.az/ru/sotsium/v-pravitelstve-vyrazili-otnosenie-k-nedovolstvu-kompensaciei-zilcov-sovetskoi-473873).

Если жильцы все же получили кроме компенсации и дополнительную помощь, что же стало причиной их нынешнего недовольства?

Для получения ответа мы обратились к самим жильцам «Советской». «Мой дом располагался по адресу улица Чингиза Мустафаева 79. Я не получал никакой дополнительной помощи», — сказал нам бывший житель «Советской» Рамин Манафлы.

Он также прокомментировал заявление правительства о том, что жильцы взяли на себя обязательство, что в будущем не будут предъявлять каких-либо требований к исполнительной власти района. Манафлы отметил, что не брал на себя никаких обязательств.

Так, почему же Рамин Манафлы вопреки утверждениям правительства так и не получил дополнительную материальную помощь?

С этим вопросом мы обратились к старшему консультанту хозяйственного отдела Исполнительной власти Ясамальского района Расиму Алиеву. «Вопросом выдачи дополнительной материальной помощи занимались не мы, а Министерство финансов», — сказал Расим Алиев.

Мы обратились в Министерство финансов. Как заявил нам глава пресс-службы Минфина Маис Пириев, материальная помощь жильцам домов, размещенных на бывшей Советской улице в 2018 – 2019 годах, была выплачена с некоторым повышением цен на жилье.

На вопрос нашего корреспондента о том, почему же материальная помощь не была выплачена всем жителям бывшей Советской, Маис Пириев сказал, что ему «нечего добавить к сказанному».

Мы также обратились к главе пресс-службы Кабинета министров Ибрагиму Мамедову. Он попросил нас позвонить ему через час и пообещал за это время связаться с соответствующими структурами и ответить на наш вопрос. К сожалению, наши неоднократные попытки связаться с Ибрагимом Мамедовым в течение дня не увенчались успехом.