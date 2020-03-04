Не все отказавшиеся провести Новруз в Баку туристы получат обратно свои деньги

Власти Азербайджана неоднократно заявляли о том, что развитие туризма — одно из приоритетных направлений экономики страны. Скорее всего, распространение на территории Азербайджана коронавируса повлияет на турпоток.

По имеющимся у нас сведениям, многие иностранцы, которые в связи с праздником Новруз намеревались посетить Азербайджан в марте нынешнего года, уже стали отказываться от приобретенных путевок.

Мы решили выяснить, получат ли они свои деньги, внесенные в качестве предоплаты.

Для получения ответа мы обратились в крупнейшие туристические агентства страны.

Как заявили # в Ata Travel Group, если клиент отказывается посещать Азербайджан в марте этого года, агентство предлагает ему изменить время визита в страну. «Если он отказывается от нашего предложения, то мы возвращаем всю сумму предоплаты», — заявили сотрудники туркомпании.

Компания Atlantis Travel также возвращает клиенту всю сумму предоплаты.

Однако, как нам удалось выяснить, в данном вопросе не все туристические компании выступают с единой позиции.

По словам директора компании Business Travel Джалала Алиева, его предприятие удерживает с суммы предоплаты около 40 %. «Сюда входят стоимость отеля и понесенные нами расходы. Остальную сумму мы возвращаем клиенту», — сообщил # Джалал Алиев.

У представителей Octanus Travel отличная от других позиция. Они отмечают, что если страна, из которой прибывает турист, запретила поездки в Азербайджан, то деньги возвращаются. Если турист сам отказывается, то предоплата не возвращается.

Одним словом, коронавирус продолжает наносить урон экономикам не только развитых государств, но и заметно бьет по карманам тех стран, которые решили зарабатывать на развитии туризма. Так что, скорее всего, на праздник Новруз на улицах Баку и регионов число гостей из восточных стран будет намного меньше, чем в предыдущие годы. Туркомпании могут восполнить эту брешь за счет местных туристов, которые из-за высоких цен не могли посещать райские уголки отдыха в районах Азербайджана. Остается выстроить грамотную ценовую политику. И тогда, та часть населения, предпочитающая отдых в Грузии и Турции, хлынет в регионы.