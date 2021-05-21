Не все новое лучше старого, особенно — манаты

«Чтобы с этих пор по-новому, оставалось все по-старому». Эти слова из песни известного азербайджанского певца Мирзы Бабаева, которую он исполнил в фильме «Не бойся, я с тобой».

Знаете, с того времени прошло почти 40 лет, но в Азербайджане до сих пор пытаются делать что-то по-новому, но все остается по-старому.

Современный Азербайджан изменил экстерьер до неузнаваемости.

Ну, все у нас модернизировано: и автобусы едут по графику, и бомжи, начитавшись Маяковского, плюют в урны.

Однако больше всего радуют аппараты, которые действительно облегчают жизнь простому обывателю. Лень идти на почту, чтобы заплатить за коммунальные услуги, так есть платежные терминалы.

Неохота обивать пороги банка, чтобы расплатиться с кредитом, и снова нам поможет платежный терминал.

Кроме того, этот «волшебный аппарат» оказывает неоценимую услугу пассажирам, которые добираются, условно говоря, из пункта А до пункта В, на автобусах Bakubus.

Как мы все знаем, оплата за проезд на общественном транспорте данной компании производится исключительно по карточной системе. Это очень удобно, скажу я вам, НО… Вот это «НО» портит все.

Дело в том, что несколько месяцев назад в Азербайджане в оборот пустили денежные знаки нового вида. Достоинством в 1 манат, 5 манатов. Деньги те же, бумажки другие.

И вот именно отличие новых денег от старых создает проблемы. Пока Центробанк клепал новые денежные купюры, платежные терминалы «проспали» столь важный этап. И потому в настоящее время терминалы не принимают новые купюры. Отторгают их.

Так что, если вы не хотите бегать за автобусом или просить у кого-то заплатить за вас, избавьтесь от новых денежных купюр. Пусть все останется по-старому…