«Не стройте из себя обиженных овечек» — Эльбей Касимзаде о цитате, вырванной армянами из контекста

В армянских информационных ресурсах, в частности в телеграмм-каналах, широко муссируются слова председателя Союза архитекторов Азербайджана Эльбая Касимзаде.

Как отмечают авторы публикаций, Касимзаде предлагает уничтожить все армянские церкви на территории Карабаха.

В частности, приводится следующая его цитата: «Эти строения являются одним из элементов насилия над азербайджанским народом. Они являются некими символами того, что наши земли были «захвачены» и на них воздвигли архитектурные знаки, которые во веки веков будут служить упреком нашего проигрыша в первой карабахской войне. Категорически с этим не согласен и считаю, что они должны быть уничтожены».

Для того чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к Эльбаю Касимзаде за комментариями. Он заявил #, что цитата была вырвана из контекста. Председатель Союза архитекторов порекомендовал армянской стороне не вырывать отдельные абзацы, а прочесть все сказанное им в интервью.

«Я сказал там много полезного, и для армян в том числе»,–сказал он.

Отметим, что речь идет об интервью под названием «Мы будем строить на века!», опубликованном в блоге Бахрама Багирзаде.

Речь в интервью, как подчеркивает председатель Союза архитекторов, в частности шла об армянских церквях, которые были построены на территории Карабаха в годы его оккупации Арменией.

«Единственная цель, с которой они были построены–закрепление на века самого факта оккупации Арменией азербайджанских земель, чтобы сохранить память об их присутствии на этих землях. Они знали, что это будет для азербайджанцев моральным ударом. А были армяне там неполных тридцать лет. Если бы они занимались созидательной деятельностью, то на этой территории появились бы больницы, школы, детские сады, жилые дома, различные объекты культуры. Но ничего из этого не было построено, потому что оккупанты знали, что рано или поздно им придется уйти»,– сказал Касим-заде.

По его словам, то, что армяне построили культовые сооружения на оккупированных территориях, противоречит Женевской конвенции. Это считается преступлением и одним из элементов агрессии.

«Этот элемент агрессии на территории моей земли не должен оставаться. На месте этих церквей, конечно, не должны строить мечети. Ни в коем случае! Но там можно установить памятные знаки для того, чтобы последующие поколения азербайджанцев, которые будут на данных территориях жить много веков, помнили, что произошло в этот период на этой земле»,– считает он.

Как подчеркнул Касимзаде, Азербайджан никогда не станет разрушать памятники, но то, что построено за тридцать лет оккупации, ни архитектурной, ни исторической ценности не представляет.

«Когда армяне стали проявлять обеспокоенность по поводу судьбы Худавенгского (Дадиванк) монастыря, президент страны Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не собирается уничтожать никакие памятники. Это,– говорит архитектор,– наши памятники, наша история».

Касимзаде напомнил, что армяне разрушили десятки памятников истории и культуры, находившиеся на этой территории, держали в мечетях свиней, разрушали русские православные церкви.

«Что армяне сделали с более чем 20 мечетями, которые были в Ереване? Это были памятники, построенные в 14, 15, 16 веках. Они строят из себя обиженных овечек, но на деле они агрессоры и должны отвечать за свои преступления, в том числе за строительство армянских церквей в городах, где никогда армяне не жили»,–резюмировал он.