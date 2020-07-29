Не становитесь манкуртами: Фарадж Караев обратился к Ираде Зейналовой и другим звездам российского ТВ

Народный артист Азербайджана, сын выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева, профессор Московской консерватории им. Чайковского Фарадж Караев записал видео обращение к звездам журналистики, известным азербайджанкам, представляющим центральные каналы российского телевидения.

Композитор ведет свой канал на YouTube, и обращение было опубликовано на данной платформе. Ролик нашел многочисленные отзывы среди представителей азербайджанской интеллигенции, которые выразили деятелю культуры большую признательность за поддержку. К слову, с момента провокации на азербайджано – армянской границе это уже второе обращение Ф.Караева к общественности.

«Итак, я обращаюсь к Ираде Зейналовой, Наиле Аскерзаде и Эльмире Эфендиевой», — начал мэтр свое обращение.

«Уважаемые журналисты! Вы умные, красивые, успешные. Вы профессионалы высшего класса, ваше участие в любой передаче поднимает ее рейтинг неизмеримо высоко. Вы – граждане России, граждане великой страны, и это, несомненно, является предметом вашей гордости.

Но я хотел бы спросить вас, дорогие: вы помните, откуда идет ваш род? Где ваши корни? Где были рождены ваши предки? Вы помните, что есть на свете страна, которая называется Азербайджан?

В этот нелегкий момент, я хочу обратиться к вам с призывом, с которым обратились жирондисты к французскому народу – «Отечество в опасности». Да, родина наших предков находится в опасности. И я хочу спросить у вас: неужели вы этого не знаете? Неужели вы этого не понимаете? Неужели не знаете, что одна часть Азербайджана насильно отторгнута, а другая часть — оккупирована иностранными войсками?

Вы — представители российской журналистики, основными чертами которой еще в незапамятные времена была и объективность и беспристрастный подход к освещению событий. К сожалению, сегодня этого нет и в помине! Российские СМИ выливают на Азербайджан тонны грязи и помоев. Попытки отдельных честных журналистов хоть каким-то образом выправить ситуацию априори обречены на провал.

Дорогие, у вас огромный авторитет. К вашему мнению прислушивается вся Россия, да и не только Россия. И за рубежом знают и любят вас. Так найдите возможность донести до простых россиян правду, помогите людям понять, что происходит на самом деле. Раскройте глаза на ту вопиющую дезинформацию, которая извергается СМИ ежесекундно. Имейте, наконец, смелость, назвать ложь — ложью, провокацию — провокацией. Честно расскажите о постоянном передергивании фактов, об извращении практически любого сообщения о Нагорном Карабахе и сложившейся вокруг него ситуации.

Конечно, я не могу вам ничего советовать. Могу лишь просить: не становитесь манкуртами. Давайте вместе вспомним прекрасные слова Назима Хикмета, которые в прекрасном переводе Музы Павловой звучат так: «Если ты гореть не будешь, если я гореть не буду, кто рассеет тьму?»

Конечно, нет никаких сомнений в том, что ситуация в Азербайджане выправится. Рано или поздно все встанет на свои места. Карабах вернется в состав Азербайджана. Будет мир. В Карабахе будет и азербайджанская, и армянские общины, будут они жить в мире — я надеюсь на это. Историческая правда в конце концов восторжествует. Но всем нам нельзя забывать о том, что неизбежно когда-то настанет неизбежное. Настанет момент истины. И каждого из нас призовет к себе Всевышний.

И когда вы, как и все мы, предстанете перед его судом, что сможете ответить вы на вопросы: «А что ты сделал для Родины своих предков, когда ее положение было катастрофически тяжелым? Принес ли ты в жертву своему тщеславию нечто такое, за что я должен простить тебе все другие твои прегрешения?» Ни в коей мере я не уподобляюсь и не представляю себя пророком. Но задумайтесь над тем, что мне удалось вам высказать».

Свое выступление Фарадж Караев завершил обращением к соотечественникам:

«Хотел бы обратиться к землякам, азербайджанцам, проживающим постоянно в России, или приехавшим сюда по каким-то делам. Друзья! Драки, поджоги автомобилей, любая другая агрессия в сложившейся ситуации совершенно не нужна! Как говорится, это не наш метод. Даже если на одного из вас нападет толпа, виноватым сделают все равно одного единственного, на кого напали».

В заключении профессор перешел на азербайджанский язык и подытожил свою мысль не поддаваться на провокации армянских агрессоров в России и других странах.