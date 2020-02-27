Не развод, а фикция: семьи распадаются ради улучшения жилищных условий

В Азербайджане последние несколько лет наблюдается тенденция увеличения числа разводов. Так, в прошлом году их количество выросло с 1,5 до 1,7%.

Адвокат Эльчин Гамбаров заявил #, что это происходит по многим причинам, но в основном разводы связаны с социально-экономическим положением семей.

В Азербайджане всегда были сильны семейные устои, но они с каждым годом растворяются в современном мире, говорит он. Что касается фиктивных разводов, то юрист считает, что они сейчас встречаются довольно редко, в отличие от советского периода. В этом, по его словам, просто нет необходимости.

Это действительно так для большинства семей, но такого рода разводы в последнее время все чаще стали иметь место в семьях вынужденных переселенцев. Об этом недавно заявили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Оформляют фиктивные разводы для того, чтобы получить новую квартиру от государства.

По словам главы Правозащитного Центра Азербайджана (ПЦА) Эльдара Зейналова, до сих пор решается проблема обеспечения вынужденных переселенцев приемлемым жильем.

«И что бы там не говорили в МЧС о коротких замыканиях, брошенных окурках и пр., все прекрасно понимают, что ставшие регулярными пожары в общежитиях для переселенцев — это лишь способ побудить власти переселить людей в более приличное жилище»,– говорит он.

В тот период, когда жилье принадлежало государству, а право на проживание в нем давала прописка, для улучшения жилищных условий нередко использовались фиктивные браки и разводы. Только в 1998 г. решением Конституционного Суда институт прописки был изменен, и теперь это лишь регистрация по месту жительства. Изменила ситуацию с пропиской и приватизация жилья.

«Тем не менее,– рассказывает правозащитник,– в тех случаях, когда жилье не приватизировано и бесплатно предоставляется государством, все еще сохраняется возможность для применения таких мошеннических схем. С учетом того, что нуждающимся горожанам государство с жильем не помогает, в лидеры таких манипуляций выходят беженцы и вынужденные переселенцы».

В случае вынужденных миграций, распределение государством гуманитарной помощи, пособий и других благ ведется по семьям. Причем под семьей подразумеваются те родственники, которые совместно проживают и ведут общее хозяйство. Это может быть и пожилая пара, и молодая семья с многочисленным потомством. Такая ситуация естественным образом стимулирует к дроблению семей для увеличения объема помощи государством, подчеркивает Э.Зейналов.

«До недавнего времени такие условные «семьи» получали лишь гуманитарную помощь и некоторые другие пособия, которые постепенно уменьшались, и тем самым проблема фиктивных конфликтов и разводов почти исчезла»,– отмечает он.

Но в последние годы власти занялись строительством нового жилья, причем в пределах Абшеронского полуострова. Этот, без всякого сомнения, гуманный шаг не учитывал некоторых аспектов, которые оживили квартирное мошенничество. Прежде всего, по словам главы ПЦА, не учитывается то, что раздача бесплатного жилья на Абшероне стимулирует наплыв в Баку и расселение вынужденных переселенцев из сельских районов в городской среде. При этом право на жилье в Баку обеспечивается не полезностью этого человека для города, а его статусом.

«Зачем переселенцу жилье в Барде или Джалилабаде, если его можно бесплатно получить в Баку, через фиктивный брак с такой же переселенкой, которая уже получила там жилье? А потом можно и развестись, и ввиду невозможности совместного проживания потребовать от государства второй дом»,– говорит Э.Зейналов.

Причем для получения дополнительного жилья не обязательно связываться с фиктивным разводом. Можно устроить фиктивный конфликт внутри уже существующей семьи между родителями и их совершеннолетними детьми. Немного артистизма с вызовом полиции и иск в суд — и вот уже судебная власть требует от исполнительной обеспечить право отколовшейся части семьи на жилье. А как же — Конституция гарантирует…

Если в семье не беженцев такой конфликт закончится тем, что общую квартиру продадут и купят две, то с государственной собственностью такое не практикуется. И кто-то останется в общей квартире, а «бунтарям» дадут новую. По словам правозащитника, об этом уже начали говорить с тревогой и в Госкомитете по делам беженцев, при этом, не предлагая правительству путей выхода. Однако некоторые вполне реальные и эффективные шаги напрашиваются из этой ситуации.

«Так, например, правительство не раз озвучивало различные проекты по подъему сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности. Но при этом происходит отток сельского населения в большие города, утеря этими гражданами навыков ведения сельского хозяйства, переключение с производства сельхозпродуктов на их перепродажу и т.п. Зачем же,– задается вопросом эксперт,– в таком случае, надо строить поселки для переселенцев именно на Абшероне, где и так излишек неквалифицированной рабочей силы? Может, даже не тратиться на строительство новых, а выкупать в государственную собственность уже готовые дома в сельских районах, чьи собственники купили другое жилье в Баку или уехали в Россию, и размещать переселенцев там, в знакомой им сельской обстановке?».

Другим шагом, по его словам, могло бы быть обеспечение разведенного супруга жильем не в Баку, а в Физули или Агдаме. Если человек нуждается в жилье, то он не должен быть особо избирательным, считает Э.Зейналов. Тем более что там живут тысячи таких же вынужденных переселенцев. Даже один этот последний вариант мог бы намного уменьшить число фиктивных разводов.