К 18 годам лишения свободы приговорил Бакинский суд по тяжким преступлениям экс-заместителя главы компании 4S Рену Софиеву, обвиняемую в убийстве мужа — 40-летнего Араза Софиева. 13 июля судья Афган Гаджиев вынес приговор в отношении нее.

Об этом # сообщили родные убитого А.Софиева.

Нашумевшее убийство было совершено 7 июля 2019 года, в 03:00. А.Софиеву было нанесено 17 ножевых ранений в живот, в результате чего он скончался на месте.

В крови убитого судебно-медицинские эксперты обнаружили психотропное средство фенотиазин. Эксперты сделали заключение, что психотропное средство было подмешано в еду или напиток А.Софиева, чтобы мужчина не смог оказать сопротивление при нападении.

Р.Софиева, изначально фигурировавшая в уголовном деле как свидетель, направила следствие по ложному пути, заявив о том, что в ночь убийства в дом проникли двое неизвестных. По ее словам, преступники заявили, что ее муж задолжал им деньги, и якобы конфликт произошел именно на этой почве. Поэтому нападавшие убили А.Софиева, а затем отняли у его жены 4 800 долларов. Уходя, убийцы, скрывавшие свои лица под масками якобы ранили женщину в руку.

Однако в ходе тщательной проверки данной информации членами следственно-оперативной группы выяснилось, что А.Софиев никому не был должен, версия не нашла своего подтверждения. Следствие настораживало и то, что нападавшие, зверски расправившиеся с мужчиной, не тронули главную свидетельницу преступления — жену. Кроме того, во время убийства в доме находилась еще и теща А.Софиева. Но последняя заявила, что спала, а потому ничего не слышала.

Той ночью камера наблюдения, установленная недалеко от дома Софиевых, зафиксировала передвижение возле дома мужчины. Задержание последнего позволило бы пролить свет на многие обстоятельства убийства. Однако личность мужчины все еще не установлена.

Тут же отметим, что Р.Софиева сначала заявила следствию, что ни разу не видела этого мужчину, а затем изменила свои показания, опознала в нем одного из нападавших. Любопытно также заключение судебно-медицинской экспертизы, которое показало, что ранения, зафиксированные на теле убитого, нанесены двумя разными ножами. Правоохранители пришли к выводу, что у Р.Софиевой был соучастник, которого она так до конца и не выдала.

Сыщики назвали женщину очень предусмотрительной и расчетливой, потому что не нашли никаких телефонных переписок. Однако добытые следствием улики, указывают на внебрачную связь Р.Софиевой. Все улики хоть и носят косвенный характер, но все же указывают на причастность Р.Софиевой к убийству.

Известно, что за несколько дней до убийства Араз Софиев признался матери, что хочет развестись с женой. В последнее время супруги были вовлечены во внутрисемейные распри. Он сказал, что 7 июля соберет всех близких и объявит им о своем решении и назовет причины. Но этого не произошло, потому что в ночь на 7 июля «разбойники в масках ворвались в дом Софиевых и стали требовать вернуть им деньги, а затем зарезали владельца дома». Вряд ли это было совпадением.

Отметим, что Араз Софиев в разное время работал в компаниях BP-Azerbaijan, Baltika-Bakı и Aqrovest İMP. Мужчина характеризовался родственниками и друзьями с положительной стороны.

По словам матери убитого Фатьмы Софиевой, после случившегося Рена Софиева вела себя очень странно, будто это не она потеряла мужа. Не дожидаясь истечения 40 поминальных дней, спустя две недели подсудимая вышла на работу и траур вовсе не соблюдала.

Р.Софиевой инкриминировали статьи 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц), 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и 120.2.9 (убийство человека, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии) УК АР. Все собранные улики следствие посчитало достаточным основанием для привлечения женщины к уголовной ответственности. Но подсудимая пошла на тюремный срок, так и не признавшись в причастности к убийству.

Рена Софиева

Араз Софиев

Р.Халеддин, Специально для #