«Не нужно устраивать в Москве мини-войны между азербайджанцами и армянами» — О провокационных наклейках на улицах столицы России

Армянская диаспора России продолжает попытки перенести карабахский конфликт на российскую территорию. Так, уже несколько дней по Москве расклеивают наклейки с надписью — «Россия должна защитить Арцах, Арцах защищает Россию!».

Как сообщил # глава региональной общественной организации «Азербайджанская община Москвы» Шамиль Тагиев, несколько дней назад ему поступила информация о том, что во дворах жилых зданий и автомобилях расклеивают наклейки с надписью «Россия должна защитить Арцах, Арцах защищает Россию!».

«Таким образом армянская диаспора хочет донести до российской общественности, что дескать Россия должна помочь им. Однако руководство России уже внесло ясность в этот вопрос. Россия готова выполнить свои союзнические обязательства по ОДКБ, если конфликт будет идти на территории Армении, а война идет на территории Азербайджана. Армения понимает, что проигрывает на поле боя. Единственным шансом Армении остановить войну является влияние на международное общественное мнение», — сказал Тагиев.

По его словам, в настоящий момент в российском медиа-пространстве не наблюдается такой проармянской активности, как это было в прежние времена.

«Видимо главным проармянским пропагандистам России запретили вмешиваться в этот процесс и занимать чью-либо сторону. Поэтому армянская диаспора идет на подобные шаги, как расклеивание провокационных наклеек. До этого активисты армянской диаспоры раздавали буклеты в средних и высших школах с пропагандистскими призывами. Был такой момент, когда ереванский вуз рассылал электронные письма в российские университеты с призывом поддержать Армению в войне. Азербайджанская диаспора видит все эти попытки и, конечно же, информирует соответствующие инстанции. Полагаю, что и в отношении лиц, расклеивающих провокационные наклейки, предпримут меры», — подчеркнул глава азербайджанской общины Москвы.

Тагиев особо отметил, что все граждане России, независимо от национальной принадлежности, должны противостоять переносу карабахского конфликта на российскую территорию. «Война идет не на территории России. Поэтому не нужно устраивать на улицах Москвы свои мини-войны между азербайджанцами и армянами. А подобными поступками армяне провоцируют создание нового очага межнационального противостояния на территории России», — сказал он.