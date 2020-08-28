Не хватало, чтобы на этот бред ответила Мария Захарова

После тяжелого рабочего дня каждый из нас мечтает о том, чтобы снять стресс. В зависимости от материальных возможностей и приоритетов, это делается различными способами.

Кто-то скрашивает досуг в массажном салоне, иной плавает в «скромном» бассейне с размером в футбольное поле у себя в «неказистом» особняке, а автор этих строк расслабляется… просматривая различные армянские сайты.

Особо релаксирует сайт lragir.am . Авторы этого заведения (иного слова и не подобрать) могут не только удивлять своими умопомрачительными «аналитическими» выкладками, но и рассмешить. А смех, как известно, лучшее лекарство от многих болезней.

Итак, на днях постоянный автор данного сайта Наира Айрумян, у которой в своей же статье вопросов больше, чем ответов, опубликовала поистине сенсационный материал. Один только заголовок чего стоит. Это бальзам на истерзанные души «несчастных арцахцев», которым житья нет от азербайджанцев. А заголовок более, чем громогласный: «А Москва готова признать Арцах? Степанакерт хочет развивать отношения с Россией».

Мы приведем некоторые выдержки из блажи Айрумян, которые она и редакция сайта считают аналитикой.

«… из Арцаха было получено две странные информации: одна из них – заседание комиссии по делам военнопленных и заложников с участием представителя Красного креста, на котором было заявлено о скорых «положительных подвижках», а другое – информация о том, что Арцах намерен развивать отношения с Россией», — пишет Айрумян.

Она также отмечает, что будут увеличены часы трансляции передач на русском языке на общественном телевидении «арцаха», а также количество часов русского языка в школах и вузах. Кроме того, вывески будут обязательно и с русским переводом.

«Две эти информации прозвучали на фоне сведений о пленении 2 дня назад армянского офицера. Сразу после этого азербайджанские эксперты заговорили о вероятности обмена пленными «всех на всех», имея в виду возвращение отбывающих срок в Арцахе диверсантов Аскерова и Гулиева. Их возвращение с целью дальнейшей героизации Баку добивается уже давно», — глубокомысленно размышляет Айрумян.

И как уже было отмечено выше, оседлав любимого конька, сыплет она вопросами: «Обещала ли Москва Алиеву вернуть долгожданных диверсантов? И согласился ли официальный Степанакерт вернуть диверсантов, осужденных за убийства? Информация о заседании комиссии по военнопленным и заложникам указывает на то, что Степанакерт может согласиться в «знак дружбы между Арцахом и Россией». Степанакерт может не только вернуть диверсантов, но и увеличит количество уроков русского языка в школах».

Согласитесь, что все это смешно и, в то же время, печально. Смешно для азербайджанцев, и печально для России.

Вы только представьте себе весь нонсенс, сюр того, что происходит в армянском обществе. Армянской общественности пытаются внедрить в сознание то, что невозможно представить даже самому больному человеку с запредельным воображением. Само выражение «знак дружбы между арцахом и Россией» звучит оскорбительно для Москвы.

Вы можете представить себе дружбу между сепаратистом и Путиным? А ведь именно Путин ценой многих жизней отказался идти на всякие переговоры с чеченскими сепаратистами.

Правда, в 90-ые годы Россия и не вспоминала о праве наций на самооопределение, хотя сегодня пытается быть деликатной в карабахском вопросе.

И вот сегодня Айрумян ставит знак равенства между армянскими сепаратистами и официальной Москвой. Только не хватало того, чтобы на этот бред ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мол, пусть сперва независимость «нкр» признает Ереван, а Москва обязательно последует примеру «армянского» брата…