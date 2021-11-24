22 ноября 2021 года Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с угрозой угарного газа. В МЧС подготовили просветительский видеоролик, в котором говорится об опасности угарного газа и мерах предосторожности.

Сообщается, что во избежание угрозы, которая может привести к смерти, нужно чтобы газовый прибор был исправным и соответствовать стандартам. В сообщение Министерства по чрезвычайным ситуациям также говорится о том, что дымоходы необходимо очищать дважды в год.

В странах Европы, а также в ряде стан СНГ, также имеют место случаи отравления угарным газом.

Для предотвращения таких случаев муниципалитеты устанавливают в частных домах специальные датчики угарного газа (https://ajax.systems/ru-ua/blog/ajax-protect-kazakh-families/).

Мы решили выяснить, были ли установлены в нашей стране специальные датчики угарного газа, и если нет, какая структура должна заниматься решением этой проблемы.

Для получения ответа мы обратились в пресс- службу производственного объединения «Azeriqaz».

Как заявил # глава пресс-службы «Azeriqaz» Эльдениз Велиев, в Азербайджане такие датчики установлены в некоторых зданиях. «Они были установлены самими строителями этих зданий», — сказал нам глава пресс-службы.

По словам Эльдениза Велиева, начиная с 2016 года «Azeriqaz» несет ответственность лишь за те газопроводы, которые находятся вне жилых зданий. «Ответственность за деятельность газопроводов и газовых приборов внутри зданий несет Министерство по чрезвычайным ситуациям», — сказал глава пресс-службы.

Пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Гюльчин Мехтиева не согласна с высказываниями главы пресс-службы «Azeriqaz». «Работу газовых аппаратов в зданиях контролируем не мы, а «Azeriqaz»», — сказала Гюльчин Мехтиева.

«Мы же имеем право входить в частные жилища только при чрезвычайных ситуациях, например, во время пожаров», — сказала нам глава пресс службы.

По словам пресс- секретаря, МЧС ведет просветительскую работу, призывая граждан не нарушать правила использования газовых аппаратов.

По мнению эксперта, бывшего начальника Управления по измерительным приборам ПО «Azeriqaz» Нусрета Гасымова, для предотвращения летальных исходов необходимо принятие специального законодательства, обязывающего строительные компании в обязательном порядке устанавливать датчики угарного газа на газовых приборах. «Контроль над этим можно поручить МЧС. Это министерство участвует в государственной приемке построенных зданий», — считает Нусрет Гасымов.

То есть, ни одно из ведомств, ни «Azeriqaz», ни Министерство по чрезвычайным ситуациям не имеют обязательств по установке этих приборов. А что же делать населению, в домах которых нет соответствующих датчиков? Как говорится в известной поговорке — «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Гасымов подсказал — датчик можно приобрести в магазинах за 30 манатов и самим его установить. Никакого разрешения государственных структур при этом не требуется.