Не до экзотики: стране необходимо развивать традиционное сельское хозяйство

Большинство отечественных фермеров выращивают те сельскохозяйственные культуры и животных, которые пользуются популярностью у местных жителей. Но есть и те, кто ищут новые направления, и пытаются реализовать себя в выращивании экзотических для нас видов.

Так, несколько лет назад в Сальянском районе появилась ферма по выращиванию съедобных лягушек. В одном из регионов был открыт бизнес по сбору улиток на экспорт. К экзотическому виду птицеводства можно отнести выращивание страусов. А недавно в Шамахы появилась первая ферма альпак. Из шерсти этих животных можно изготавливать одежду и пледы, но владельцы фермы делают больше ставку на интерес со стороны туристов.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов отметил, что все определяют потребности рынка, и популярностью будет пользоваться та продукция, которая в республике нужна, но ее не хватает. Что касается экзотики, то тут важно понять, найдутся ли на нее клиенты.

«Одно дело если речь идет о государственном заказе, и другое, когда надо самим искать, где реализовать продукцию. Главное для предпринимателя ответить на вопрос, будет ли открытое дело прибыльным? На сегодняшний день есть большая необходимость в развитии традиционных отраслей сельского хозяйства. Азербайджан производит лишь 40% необходимого мяса, 50% потребляемого молока и яиц. Чтобы развивалось животноводство и птицеводство нужно достаточно кормов, а их нет. Мы привозим из-за границы большую часть этой продукции, а также сливочное масло»,–сказал он.

Государство должно определить приоритеты в сельском хозяйстве. Пока оно не может обеспечить свою продовольственную безопасность. Надо хотя бы на 80% обеспечить себя необходимой сельхозпродукцией, заявил В.Магеррамов.

Что касается разведения экзотических животных для получения шерсти, то, по словам эксперта, у нас и овечью шерсть некуда сбывать. Для обработки шерсти нужен перерабатывающий завод, а все это вложения, и окупятся ли они, вопрос. Другое дело, если сделать из такой фермы объект для посещения туристов, а может это просто чье-то хобби, и вопрос о прибыли не стоит. «Нередко экзотическими отраслями сельского хозяйства решают заниматься чиновники. Если такое решение примет обычный человек, то ему под это могут даже не дать землю. Сейчас, кстати, идет процесс отбора у фермеров земель, за счет которых некоторые чиновники расширяют принадлежащие им территории. За три года было отобрано 400 тысяч гектаров земли. Мне в частности известен случай в Шамахы, когда у фермеров отобрали 100 гектаров, на которых они пасли овец. Землю они взяли в аренду сроком на 10 лет, и они еще не истекли. Сейчас они судятся по поводу отбора земли и не могут ничего доказать. Их договор разорвали прямо у них на глазах. Если складывается такая ситуация, то вряд ли простым фермерам будет легко получить землю под продукцию, которой нет в госпрограммах. Но вообще, в стране и без того мало земельных участков, ведь 20% азербайджанской земли находится под оккупацией Армении, и нужно выращивать то, что востребовано у нас»,– считает В.Магеррамов.

В Азербайджане, как отмечает он, занятие экзотическими отраслями сельского хозяйства не пойдет.

«Те, кто хотят делать ставку на экзотику, должны понимать, что рынок сбыта придется, скорее всего, искать в других странах. А на международном рынке сейчас большая конкуренция и там присутствуют давние игроки. К тому же страны — импортеры предъявляют все больше требований к ввозимой продукции, вплоть до процесса кормления животных. В итоге,– говорит эксперт, на этом можно прогореть, вложив немалые средства. У фермеров нет достаточно условий и опыта. Так, в стране выращивают рыбу, но большинство предпочитает покупать морскую или речную, так как выращенная имеет специфический вкус из-за неправильных условий содержания»

В.Магеррамов подчеркивает, что в Азербайджане рыночная экономика сформировалась не так давно. Надо учить людей заниматься и производством, и маркетингом.

«В аграрном секторе есть проблемы и их нужно решать, чтобы люди не ломали себе голову над тем, чем бы таким заняться, чего раньше в стране никто не делал. Сейчас,– уверен эксперт,– не самое подходящее время для экспериментов в данной сфере. Пока мы не можем обеспечить себя продовольствием, мы закупаем его извне и деньги утекают за границу. Получается, что мы стимулируем зарубежных фермеров. А свои не имеют достаточно средств, чтобы расширить производство, улучшить качество».