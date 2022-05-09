Некоторые публикации в социальных сетях киберзлоумышленники используют для дальнейшего взлома аккаунта жертвы, об этом сообщаетновостной портал The Sun со ссылкой на слова экспертов по информационной безопасности.

Так, к потенциально опасной информации можно отнести любые персональные данные, например, девичью фамилию, год рождения или кличку животного — эта информация может быть использована для подбора пароля к учетной записи. Также не следует делиться в постах номером школы, улицей проживания, подробностями о месте работы и другими деталями своей жизни.

Кроме того, Иб-специалисты не рекомендуют публиковать фотографии с корпоративов — они могут быть использованы преступниками для нападения на организацию.

Также не стоит размещать в Сети свое местоположение — оно может быть использовано для сталкинга или дальнейшего нападения. Эксперты также предупредили об опасности переписок с незнакомцами.