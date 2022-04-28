Служба поддержки Apple дала рекомендации по безопасному использованию iPhone, сообщаетпортал The Sun.

По словам специалистов компании, владельцам смартфонов от Apple следует избегать прямых солнечных лучей, которые ведут к перегреву устройства и могут спровоцировать возгорание гаджета.

Кроме того, пользователей призвали аккуратнее обращаться с аккумулятором – в случае сильного удара батарея может загореться.

Apple также призвала пользователей не менять аккумулятор в домашних условиях. Неаккуратная замена может привести к взрыву устройства.

«Чтобы избежать повреждений батареи, которые могут привести к пожарам и травмам, следует обратиться к специалистам сервисного центра», — говорится в рекомендациях Apple.

Специалисты также отметили, что лучше избегать близкого физического контакта с iPhone из-за радиочастотного воздействия. Например, во время беседы по телефону следует использовать наушники или функцию громкой связи.