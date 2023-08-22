Швейцарский Берн был признан самым безопасным городом Европы, за ним следуют немецкий Мюнхен и нидерландская Гаага, разделившая третью строчку с конца еще с одним городом в Швейцарии – Цюрихом.

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Crime and Safety Indexes от Numbeo, в который вошли 127 самых опасных и безопасных городов Европы по состоянию на середину 2023 года.

А вот самыми опасными городами Европы были признаны Катания (Италия), Марсель (Франция), Бирмингем (Великобритания), Ковентри (Великобритания) и Шарлеруа (Бельгия)