Аналитический отдел британского журнала Economist обнародовал очередной рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жизни: по итогам 2022 года его возглавили Нью-Йорк и Сингапур, передает BBC.

Составивший рейтинг Economist Intelligence Unit отмечает что цены в 172 крупных городах мира за последний год взлетели на 8,1%. Это самая большая цифра за последние 20 лет, в течение которых журнал собирает данные о стоимости жизни в мире.

Причиной такого скачка эксперты считают российскую агрессию против Украины и политику «нулевого ковида» в Китае, в рамках которой Пекин постоянно вводит локдауны.

Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов мира впервые – это произошло из-за высокой инфляции в США и высокого курса доллара. В прошлом году на первом месте был Тель-Авив, сейчас он занял третью позицию.

Самыми дешевыми городами мира остаются ливийский Триполи и столица Сирии Дамаск. В числе городов с самой низкой собственностью жизни также самый большой город Казахстана Алматы и столица Узбекистана Ташкент.