«По предварительным результатам, с бактериологической точки зрения считаются пригодными пляжи в Новханы, Горадиле, Нардаране, Загульбе».

Как сообщает АПА, об этом на «Экспертном часе» сказал начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Назим Махмудов.

Он отметил, что в настоящее время на других пляжах мониторинги продолжаются: «В то же время в регионах также проводятся мониторинги. Мы объявим результаты в ближайшее время».

В то же время заведующий отделом Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов отметил, что сейчас мы живем в условиях пандемии. Одно из соответствующих решений в этот период касается пляжных зон. Поэтому на пляжах должна соблюдаться социальная дистанция, необходимо использовать дезинфицирующие средства.

«На пляжных зонах предприниматели обязательно должны строго соблюдать требования, исходящие из этого решения. Также необходимо заключить договор с эпидемстанциями, действующими в районах, регулярно проводить дезинфекционные работы».