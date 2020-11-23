Названы номинанты на приз лучшему игроку года от Globe Soccer Awards

Организаторы премии Globe Soccer Awards объявили список номинантов на звание лучшего игрока и лучшего тренера 2020 года.

В список номинантов на приз лучшему игроку вошли: Карим Бензема («Реал»), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – «Бавария»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Маркиньос («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

На приз лучшему тренеру номинировали: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Томас Тухель («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»).

Приз лучшему клубу получит один из следующих номинантов: «Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Реал» и «Севилья».

Премию организовывает Ассоциация европейских клубов и Европейская ассоциация агентов.