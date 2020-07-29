Названы лучшие рестораны мира

Опубликован список лучших ресторанов мира по версии Travellers’ Choice Awards.
Как передает РИА Новости, рейтинг составлен пользователями портала TripAdvisor.
Первые две позиции заняли французские заведения Auberge Du Vieux Puits и La Ville Blanche, специализирующиеся на европейской и французской кухне. Третьим оказался аргентинский ресторан Chila.
На четвертом месте расположился британский ресторан The Black Swan в местечке Олдстед в графстве Норт-Йоркшир. Пятерку лидеров замыкает заведение Leo в колумбийской Боготе, которое известно блюдами латиноамериканской кухни.
Шестая строчка рейтинга досталась аргентинскому ресторану Aramburu в Буэнос-Айресе, седьмая — французскому заведению Restaurant La Maison d’a Cote, на восьмом месте оказался ресторан «040» в Сантьяго. Девятым стало заведение Ise Sueyoshi в Японии, а десятым — The Fat Duck в Великобритании.
В список также вошли рестораны, которые находятся в Германии, Китае, ЮАР, Испании, Нидерландах, Италии, Новой Зеландии, Израиле, США и Мексике.