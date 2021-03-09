Названы бакинские районы, лидирующие по числу больных коронавирусом

Больше всего случаев заражения по городу Баку было выявлено в Бинагадинском, Хатаинском и Ясамальском районах.

Как сообщает во вторник Trend, 15,0 процентов заразившихся в столице приходятся на Бинагадинский, 13,1 процентов — на Хатаинский и 12,2 процентов — на Ясамальский районы.

В Сабунчинском районе были зарегистрированы 10,8 процентов случаев заражения, 7,8 процентов в Насиминском и 8,2 процентов в Наримановском районах. Также 7,0 процентов случаев заражения приходятся на Низаминский, 6,9 процентов — на Хазарский, 5,3 процентов — на Гарадагский и 5 процентов — на Сабаильский районы.

Меньше всего случаев заражения по городу Баку было выявлено в Пираллахинском районе.