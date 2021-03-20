Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы

Стало известно место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы. Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

«Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей победы, строительство которых предусмотрено распоряжением президента Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года в целях увековечивания героической победы Азербайджана в Отечественной войне и светлой памяти наших шехидов, будут расположены на территории Парка военных трофеев в Хатаинском районе Баку», — сообщили в Министерстве культуры.

| 2021-03-20T11:38:11+04:00 20 марта 2021, 11:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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