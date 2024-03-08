Переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского пройдут в Стамбуле, после них планируется проведение совместной пресс-конференции. Об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

«Встреча президентов Эрдогана и Зеленского, как ожидается, пройдет в рабочем офисе президента Долмабахче в Стамбуле ориентировочно в 19:00. На данный момент после встречи планируется проведение пресс-конференции», — сказал собеседник агентства.

Канцелярия Эрдогана ранее сообщила, что в ходе визита Зеленского «будут подробно обсуждены ход продолжающейся войны между Украиной и Россией, последняя ситуация, касающаяся контактов по теме продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре». Также должен состояться обмен мнениями относительно путей урегулирования войны в Украине и решений, которые могли бы привести «к прочному миру в регионе».

Предыдущая встреча Эрдогана с Зеленским прошла 7 июля 2023 года.