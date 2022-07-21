За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 232 человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 424, вторую — 156, три и более — 1 383, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 269 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 798 492. Первую дозу вакцины получили 5 362 991, вторую — 4 856 720, три и более — 3 326 543, бустерную дозу после положительного результата теста — 252 238 человек.