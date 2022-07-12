За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 29 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 8, вторую — 5, три и более — 14, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — два человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 781 799. Первю дозу вакцины получили 5 359 474, вторую — 4 855 352, три и более — 3 316 512, бустерную дозу после положительного результата теста — 250 461 человек.