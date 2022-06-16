За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 23 человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4, три и более — 18, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста — один человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 748 483. Первую дозу вакцины получили 5 351 549, вторую — 4 851 520, три и более — 3 297 682, бустерную дозу после положительного результата теста — 247 732 человека.