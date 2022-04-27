За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 4 426 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 491, вторую — 318, три и более — 3 355, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста — 262 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 637 172. Первую дозу вакцины получили 5 338 790, вторую — 4 839 152, три и более — 3 220 043, бустерную дозу после положительного результата теста — 239 187 человек.