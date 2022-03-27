За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 10 095 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу составило 602, вторую — 1 279, три и более — 7 607, бустерную, дозу после положительного результата теста — 607 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 405 920. Первую дозу вакцины получили 5 321 389, вторую — 4 818 792, три и более — 3 039 383, бустерную дозу после положительного результата теста — 226 356 человек.