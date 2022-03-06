За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 23 095 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 281, вторую — 1 548, три и более — 19 049, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 1 217 человек

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 159 751. Первую дозу вакцины получили 5 308 772, вторую — 4 795 324, три и более — 2 842 065, бустерную дозу после положительного результата теста — 213 590 человек.