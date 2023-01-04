В соцсетях распространились кадры, свидетельствующие о резком снижении уровня воды в Суговушане. В качестве причины этого указывается преднамеренная приостановка подачи воды в Суговушан из Сарсангского водохранилища.

Как сообщил главный инженер Управления эксплуатации Тертерчайского гидроузла Мехман Керимов, снижение уровня воды в Суговушанском водохранилище связано с проводимыми там ремонтно-восстановительными работами:

«В связи с необходимостью ремонта донных затворов мы преднамеренно снизили уровень воды в водохранилище. После завершения ремонтно-восстановительных работ озеро возобновит работу в прежнем режиме».