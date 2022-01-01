Наблюдаемая на территории Азербайджана туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением. Это связано с синоптическими условиями, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Причина образования инверсионных туманов — охлаждение поверхности в приземном слое атмосферы ночью и понижение температуры воздуха. Слой тумана, образовавшийся над Каспийским морем из-за высокой температуры в относительно верхнем слое атмосферы, проник на Абшеронский полуостров. Малодвижущиеся воздушные массы, слабый ветер в течение ближайших дней стали благоприятными факторами для образования тумана.

Туманная погода сохранится ночью и утром 2 января. При увеличении скорости ветра днем ​​тумана не будет.