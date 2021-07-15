Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку по просьбе президента Владимир Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Это решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно», — сказал он.

Геращенко также отметил, что отставка Авакова не имела никакого отношения к визиту и встрече с временным поверенным США Джорджем Кентом.

13 июня стало известно, что глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада 15 июля одобрила отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, занимавшего этот пост с 2014 года. Нового кандидата на пост главы МВД Украины предложил президент страны Владимир Зеленский — им может стать глава Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.