Названа причина маневров дорожной полиции на дороге с круговым движением

Главное управление государственной дорожной полиции МВД провело служебное разбирательство в связи с распространившимися в соцсетях видеокадрами под заголовком «В Баку дорожная полиция устроила ловушку для водителей».

В поступившей информации говорится:

«В результате служебного разбирательства в связи с распространившимися в соцсетях видеокадрами под заголовком «В Баку дорожная полиция устроила ловушку для водителей» стало известно, что 17.01.2020-го года в районе 10:50 на круговой дороге близ ТЦ «Садарак» на территории Гарадагского района легковой автомобиль марки Hyundai Tucson с государственным регистрационным знаком 99-SE-113 был задержан несущими службу на данной территории сотрудниками экологического надзора ДПС в связи с тем, что его передние номера были грязными и не считывались. Однако водитель сообщил, что доезжает до места работы и отдаст автомобиль на мойку и попросил не привлекать его к ответственности. Водитель попросил не принимать в отношении сотрудников полиции дисциплинарных мер на основе чьих-то надуманных комментариев к видеозаписи и оценил освещение вопроса без разбирательства как несправедливый подход.

Водитель названного автомобиля с условием не распространения его имени согласился на обнародование государственного регистрационного знака управляемого им транспортного средства.

В ходе разбирательства также было установлено, что инспектор ДПС за рулем данной патрульной машины в период службы, т.е. в течение 8 часов, совершил 7 маневров поворота, однако помимо автомобиля Hyundai Tucson других транспортных средств остановлено не было».(report)