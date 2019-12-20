Названа победительница конкурса «Мисс Америка»

Конкурс «Мисс Америка» выиграла студентка, изучающая биохимию, сообщает журнал Time.
Камилль Шрайер (Camille Schrier) из штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии, кроме того она планирует получить ученую степень в области фармацевтики.
Достижения в учебе также помогли девушке победить на конкурсе талантов – отдельной части смотра, в рамках которой она продемонстрировала каталитическое разрушение перекиси водорода.
Участницы конкурса, проходившего в штате Коннектикут, боролись за стипендию в размере 50 тысяч долларов и возможность в течение года «работать» мисс Америкой для продвижения социальных инициатив.
В прошлом году организаторы объявили, что перестанут оценивать женщин по их внешнему виду и, в частности, отменили дефиле в купальниках.(РИА Новости)
| 2019-12-20T10:55:07+00:00 20 декабря 2019, 13:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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