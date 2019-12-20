Названа победительница конкурса «Мисс Америка»

Камилль Шрайер (Camille Schrier) из штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии, кроме того она планирует получить ученую степень в области фармацевтики.

Достижения в учебе также помогли девушке победить на конкурсе талантов – отдельной части смотра, в рамках которой она продемонстрировала каталитическое разрушение перекиси водорода.

Участницы конкурса, проходившего в штате Коннектикут, боролись за стипендию в размере 50 тысяч долларов и возможность в течение года «работать» мисс Америкой для продвижения социальных инициатив.