Назван самый дорогой футбольный бренд мира

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по итогам 2020 года.

Как передает Лента. Ру, об этом сообщается на сайте консалтинговой компании Brand Finance.

Стоимость испанской команды оценивается в 1,419 миллиарда евро. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась на 13,8 процента. Второе место в рейтинге занял еще один клуб из Испании — «Барселона» (1,413 миллиарда), на третьей строчке находится английский «Манчестер Юнайтед» (1,314 миллиарда).

«Реал» 16 июля досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/2020. 7 августа мадридская команда проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В первой встрече победу со счетом 2:1 одержали англичане.