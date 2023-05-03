Бывший глава компании Mastercard Аджай Банга в среду избран новым президентом Всемирного банка (ВБ). Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы ВБ.

«Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года», — отмечается в документе.

Экс-глава компании Mastercard в качестве 14-го президента будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную — Международный банк реконструкции и развития. 63-летний Банга стал единственным кандидатом на пост главы ВБ. В финучреждении также подчеркнули, что процесс выдвижения кандидатур на этот пост был «открытым и транспарентным», каждая страна — участница организации могла выступить с соответствующим предложением. Избрание Банги означает, что неписаная традиция, в соответствии с которой Всемирный банк с момента его основания в 1944 году всегда возглавляли американцы, продолжает оставаться в силе.