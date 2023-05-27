Английская Премьер-Лига (АПЛ) признала норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим игроком чемпионата Англии в сезоне-2022/23, сообщает официальный сайт «горожан».

Форвард победил в голосовании, в котором принимали участие 20 капитанов команд АПЛ, а также футбольные эксперты.

Холанд опередил в рейтинге одноклубника Кевина Де Брёйне, Гарри Кейна из «Тоттенхэма», Мартина Эдегора и Букайо Сака из «Арсенала», Маркуса Рашфорда («Манчестер Юнайтед») и Кирана Триппьера, представляющего «Ньюкасл».

В 35 матчах в АПЛ Холанд, для которого нынешний сезон является дебютным в чемпионате Англии, забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач.

«Манчестер Сити» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в сезоне-2022/23.

Холанд перешел в английскую команду прошлым летом из немецкого клуба «Боруссия» (Дортмунд). По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость норвежского форварда составляет €170 млн.