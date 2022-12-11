В Катаре подходит к завершению главное футбольное событие четырехлетия — чемпионат мира-2022.
Накануне матчей полуфинала катарского мундиаля аналитики сделали прогноз, кто станет лучшей командой всего турнира.
Котировки букмекеров изменились после матчей 1/4 финала ЧМ-2022. На этой стадии турнир покинул главный фаворит по мнению букмекеров — сборная Бразилии, которая в серии послематчевых пенальти уступила Хорватии.
Таким образом, после четвертьфиналов главным фаворитом мундиаля в Катаре, по мнению букмекеров, является сборная Аргентины.
На второй позиции в списке главных фаворитов ЧМ идет сборная Франции.
Шансы Хорватии и Марокко на победу в ЧМ-2022 не очень высокие.
Коэффициенты букмекеров на ЧМ-2022
- Аргентина — 2,12
- Франция — 2,67
- Хорватия — 8,0
- Марокко — 10,0
Добавим, что в полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет с Аргентиной, а Франция померяется силами с главной сенсацией турнира — сборной Марокко.
Расписание матчей 1/2 финала ЧМ-2022
13 декабря
21:00 Аргентина — Хорватия
14 декабря
21:00 Франция — Марокко
Напомним, действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.