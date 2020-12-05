Назначены выплаты семьям гражданских лиц, погибших от армянского террора

Назначены социальные выплаты членам семей гражданских лиц, погибших в результате армянского террора во время Отечественной войны.

Сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что 94 гражданским лицам, погибшим в результате армянского террора в ходе Отечественной войны, был присвоен статус шехидов. Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечены права членов их семей. Так, 206 членам семей гражданских лиц, ставших шехидами в результате армянского террора, были назначены ежемесячные выплаты по соответствующим видам социального обеспечения — президентские пенсии, а также пособия.

| 2020-12-05T12:22:09+04:00 5 декабря 2020, 13:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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