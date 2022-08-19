Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Рамина Гасанова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Германии.

Другим распоряжением главы государства Рамин Гасанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Корея.

Кроме того, распоряжениями Президента Ильхама Алиева Эльхан Джахангир оглу Гахраман отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Кувейте, Эмиль Зульфугар оглу Керимов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кувейте.

Яшар Теймур оглу Алиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана на Кубе, Руслан Новруз оглу Рзаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана на Кубе.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева отозван с должности посол Азербайджана в Аргентине Рашад Асланов.

Согласно распоряжению, Рашад Фахраддин оглу Асланов отзывается с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Аргентине, а также в Парагвае, Боливии, Чили, Уругвае.

Президент Ильхам Алиев подписал раcпоряжение о назначении Рашада Интигам оглу Новруза послом Азербайджана в Бразилии.