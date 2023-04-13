Главный дирижер Одесской оперы Вячеслав Чернухо-Волич был отправлен в отставку за выступление в Азербайджанском государственном академическом театре оперы, чьим новым руководителем стал муж Анны Нетребко, певец Юзиф Эйвазов. Об этом пишет издание «Думская».

В заявлении Одесской оперы подчеркивается, что Чернухо-Волич представляет украинское искусство на международном уровне, а потому не должен допускать «никаких контрактов с представителями русского мира» и демонстрировать осуждение СВО России на Украине.

Эйвазов возглавил Азербайджанский театр накануне визита Чернухо-Волича, в день выступления дирижера они вместе сфотографировались.

При этом глава Одесской оперы Надежда Бабич заявила «Украинской правде», что на момент приглашения Чернухо-Волич не знал о назначении Эйвазова на пост главы Бакинской оперы. Бывший дирижер Одесской оперы прокомментировал обстоятельства своей отставки словами: «У нас сын за отца и муж за жену не отвечает».

С 7 января 2023 года российская певица Анна Нетребко находится в санкционном списке, утвержденном президентом Украины Владимиром Зеленским, ее муж в него не входит.