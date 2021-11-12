Габиль Нагиев назначен новым заместителем начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу АР по финансовому и материально-техническому обеспечению, передает Report.

Ранее он возглавлял Главное управление миграционного контроля Государственной миграционной службы. В марте этого года распоряжением Президента Ильхама Алиева ему было присвоено высшее специальное звание советника государственной миграционной службы III степени.

Напомним, что несколько дней назад бывший заместитель начальника госслужбы по финансовому и материально-техническому обеспечению генерал-майор Шахвелед Алиев был освобожден от занимаемой должности.