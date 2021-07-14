Приказом министра культуры Азербайджана Анара Керимова новым главным режиссером Азербайджанского государственного академического музыкального театра назначен известный режиссер Джавид Имамвердиев.

Директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев поздравил Джавида Имамвердиева с назначением и пожелал творческих успехов. Главный режиссер выразил признание за доверие и заверил, что приложит все усилия для развития театра. Стороны обсудили дальнейшую деятельность.

Джавид Имамвердиев родился 28 июня 1972 года в Баку. Выпускник филологического факультета Бакинского государственного университета, высших режиссерских курсов в Москве. Стоял у истоков создания легендарного коллектива КВН «Парни из Баку» (чемпионы сезона 1992 года, вице-чемпионы сезона 1993 года, обладатели летнего кубка 1995 года, победители Турнира Десяти в 2000 году — чемпионы XX века), был администратором команды. В 2007-2020 годах был директором и художественным руководителем Студии документальных фильмов Yaddaş министерства культуры Азербайджана. Является режиссером и продюсером документальных и художественных фильмов, президентом Бакинского клуба авторской песни и фестиваля (с 1999 года), бардом, композитором и поэтом, организатором Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии (с 2007 года), режиссером-постановщиком юбилейных вечеров известных личностей культуры и искусства, Дней культуры Азербайджана в Кубе, Мексике, США и других странах. Ставил спектакли на сцене Государственного академического национального драматического театра. Обладатель государственной медали «Терегги» , лауреат национальных и международных премий.