Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили поправки в действующее законодательство, которые предполагают, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев лишится статуса главы высшего попечительского совета названных в его честь таких автономных организаций образования, как «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».

Соответствующие поправки содержатся в одобренном законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования». В частности, в закон «О статусе «Назарбаев Университета», «Назарбаев Интеллектуальных школ» и «Назарбаев Фонда» предусмотрены поправки по определению полномочий главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования.

Согласно ранее текущей редакции документа первым председателем высшего попечительского совета является Назарбаев. Вносимые изменения предполагают, что председателем высшего попечительского совета будет президент или назначаемое им лицо.

15 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы». Этот закон регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. (ТАСС)