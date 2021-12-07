Россия помогла установить мир в Карабахе, США должны аплодировать этому, а не критиковать ее шаги. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мир [между Азербайджаном и Арменией] помогла установить Россия. Вместо того чтобы аплодировать России, [Соединенные Штаты] начинают критиковать», — заявил Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вошло в транслировавшийся во вторник фильм «Казах. История золотого человека» (Qazaq. History of The Golden Man).

По словам Назарбаева, говорить о том, что Россия плохая, стало для многих навязчивой идеей. «Что за мировая политика [такая], я не знаю», — признал первый президент Казахстана. (ТАСС)