Оппозиционер Алексей Навальный язвительно прокомментировал предъявленное ему обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Следственный комитет России (СКР) обвиняет политика «в совершении преступления с использованием машины времени», говорится в сообщении в Instagram Навального, опубликованном в пятницу, 13 августа.

СКР уточнил, что речь идет об основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). По версии ведомства, деятельность организации «была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний». Навальный же подчеркнул, что создал ФБК в 2011 году, однако суд признал фонд экстремистской организацией лишь в 2021-м. (DW)