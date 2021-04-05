Навальный сообщил о кашле и повышенной температуре

У российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в данный момент в колонии ИК-2 под Покровом, — повышенная температура и сильный кашель. Об этом сообщается в понедельник, 5 апреля, на странице Навального в соцсети Instagram.

«Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: «Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1», — говорится в сообщении, опубликованном от имени политика. При этом Навальный указывает, что три человека из его отряда были отправлены в больницу с туберкулезом. Последняя подобная госпитализация, судя по записи в соцсети, произошла 5 апреля.

Комментируя сообщения российских государственных СМИ о том, что он сидит «в лучшей колонии с идеальными условиями и едой, как в ресторане», оппозиционер подчеркивает, что на самом деле там «антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств» и «любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть». (DW)