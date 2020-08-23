Навального привезли в Берлин и охраняют официально как «гостя канцлера»

Российский блогер Алексей Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике Charite, был доставлен в ФРГ официально в статусе «гостя канцлера». Об этом в воскресенье сообщил телеканал ZDF со ссылкой на МВД ФРГ.

По его информации, именно это позволяет обеспечивать круглосуточную полицейскую охрану Навальному в германской столице. При этом, как отметил Тео Коль, руководитель бюро ZDF в Берлине, «речь не идет о политическом сигнале» Москве, но просто является «бюрократической хитростью», которая дает властям ФРГ возможность охранять блогера. «То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли», — отметил телеканал.

Как сообщает ТАСС, сейчас у Charite дежурят три полицейских фургона. У входа продолжают находиться примерно два десятка журналистов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал прояснить «причины резкого ухудшения состояния здоровья Навального». «Я надеюсь, что все, кто может внести хоть какой-нибудь вклад в прояснение этого вопроса, действительно сделают это», — приводит его слова ZDF.