Как известно, на этой неделе на заседании Совета НАТО-Россия члены самого сильного военного блока в мире собирались обсуждать с Москвой украинскую проблему. Но теперь возникла не менее острая проблема – казахстанская.

Страны НАТО беспокоят не только сугубо геополитические аспекты этой проблемы – да, создается такое впечатление, что Москва во второй раз завоевывает эту страну, российские войска под флагом ОДКБ перемещаются вглубь Казахстана.

Но демократический мир тревожат другие аспекты проблемы, т.к. тут ведется война даже не по правилам современной войны – действующий президент Казахстана Токаев приказал открыть огонь по протестующим без предупреждения, что не может оставить равнодушными прогрессивные и гуманные страны и народы.

В прошлый раз мы уже заметили, что эти события больно уж напоминают нам кровавые январские события 1990 года в Баку – тогда тоже советские войска открывали огонь по мирным и безоружным протестующим без предупреждения.

Причины и мотивы январских событий 1990 года в Баку уже всем известны. А что скрывается за казахстанскими событиями? Ведь не выяснив это, странам–членам НАТО трудно будет вести переговоры с Москвой. Пока политические аналитики продолжают скрупулезно анализировать казахстанские события, чтобы определить вектор направления этих процессов.

Как нами уже было отмечено в предыдущем анализе (но в общих чертах и чуть схематично!), высказываются несколько версий, причем весьма разные. Мы в этой статье постарались выделить из них самые вероятные, чтобы освободиться от тумана неопределенности, которая так характерна для начала подобных политических процессов.

Некоторые утверждают, что за этими событиями стоит действующий президент Токаев, который сперва вытеснил из власти дочь Назарбаева Даригу, а потом положил конец власти ее отца, плюс освободился от правительства, с которым имел определенные проблемы. Даже в Москве удивлены «политической виртуозностью» казахского президента, который сумел сместить Назарбаева с поста, закрепленного за ним, как известно, пожизненно.

Вторая версия такова, что Кремль свергнул с власти Назарбаева, который проводил про-турецкую политику. Кстати, после того, как Тюркский Совет стал организацией и начал называться Советом Тюркских государств (раньше назывался Советом Тюркоязычных Государств!), все думали, что Кремль, наверное, не оставит без внимания подобные «шалости» тюркских государств. Плюс, российская пресса уже несколько лет подряд пишет о том, что якобы тюркские государства собираются создать свое НАТО!

Но мы не называли бы Назарбаева туранистом или же протурецки настроенным политиком. Например, перед декабрьским брюссельским саммитом именно он призывал начать переговоры с Баку по поводу членства последнего в Евразийском Союзе.

Да, и российские медиа в первые дни казахских процессов с тревогой писали, что после ухода из большей политики Нурсултана Назарбаева не только нынешний Евразийский Союз, а вообще вся идея «евразийства» потеряет практический смысл.

По некоторым (еще не точным и не подтвержденным!) информациям, Назарбаев со своей семьей уже покинул Казахстан и якобы находится в России, что еще раз показывает, что Кремль сохраняет теплые отношения с бывшим президентом Казахстана.

Но все это пока лишь неподтвержденные политические слухи. Потому что, согласно другим информациям, Назарбаев находится в столице страны, название которой правительственные чиновники уже не употребляют, т.к. боятся гнева народа. А сам Назарбаев якобы выступает с политическими призывами, призывая народ объединиться с президентом Токаевым и вывести страну из критической ситуации.

Третья версия заключается в том, что процессы с самого начала были направлены против России и Назарбаева. Возможно, в политике бывшего президента были протурецкие элементы, даже президент Эрдоган называл его «аксакалом тюркского мира», многие восхищались его геополитическими маневрами, но все же он был диктатором с тридцатилетним стажем.

Поэтому люди в Казахстане уже устали от него и от его нескончаемых политических и геополитических маневров, по этой причине они, наконец-то, вышли на улицы с требованием: «Старик, уходи!» и снесли возведенные им при жизни памятники – мраморные глыбы…

Именно эта, последняя — третья, версия кажется нам более правдоподобной. Да, воспользовавшись ситуацией, Россия вновь оккупировала Казахстан, чего США и Европа не должны оставить без внимания. Но их до сих пор больше беспокоит Украина. Поэтому спрашивается: а не будет ли Казахстан предметом очередного геополитического торга? Ведь Казахстан не менее значим для Кремля!

Да, по мнению некоторых политологов, процессы в Казахстане быстро не завершатся. Считается, что президент Токаев недолго останется у власти или останется на некоторое время лишь благодаря российским штыкам.

Что касается России, если она раз воткнула свои штыки куда-то, уже трудно бывает избавиться от нее, т.е. заставить ее уйти туда, откуда пришла (приблизительно так выразился и государственный секретарь США Э.Блинкен). В Москве давно жаждали северные территории Казахстана, даже называли их «былыми советско-сталинскими подарками».

Поэтому страны-члены НАТО вовсе не должны оставить казахстанские события без внимания – по той простой причине, что это может стать своеобразным дебютом для Кремля.

Москва под видом миротворцев начала наращивать свои войска в постсоветских странах. Глядишь, в один день эти войска получат статус военных баз, вот тогда поезд для НАТО и США уже уйдет.

Вовсе не случайно, что сейчас все стараются найти ответ на один вопрос: кто же победит в очередной схватке – НАТО или же Россия? Хотя говорить о полноценной схватке еще рано…

Из всего этого весьма сложного и очень уж тревожного политического процесса пока есть лишь один вывод: даже такому опытному диктатору, как Нурсултан Назарбаев, не удалось избежать участи всех авторитарных лидеров. Поэтому, в принципе, можно было бы говорить и о «казахской политической весне», конечно, если не было бы российского вторжения.

Будет ли НАТО учитывать это обстоятельство? Нам трудно сказать что-то конкретное. Но до заседания Совета НАТО-Россия остался всего один день. И тут только заметим, что руководство НАТО старается держать под вниманием и казахстанские события. Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз выступил со специальными заявлениями. Но он больше говорил об Украине, причем с оговорками: «Украина наш партнер, но не союзник».

Поэтому, возвращаясь назад, хочется вновь и вновь задаться вопросом: «А не будет ли геополитического торга?». Ведь и России трудно воевать на два фронта!

Что же касается всесильного НАТО, вообще, всего демократического Запада, на этот раз им тоже не очень-то охота быть привлеченными в конфликт с Кремлем, который со своей известной доктриной безопасности из семнадцати пунктов требует признать постсоветское пространство его зоной влияния и не включать эту зону в сферу интересов НАТО. Поэтому возникает резонный вопрос: может передел постсоветского пространства уже начался?..